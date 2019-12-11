В Сети высмеяли Соболь за однообразные выступления в эфирах «Навальный Live»

Москва, 11 декабря. Юрист так называемого «ФБК» одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь в очередной раз насмешила пользователей Сети своим выступлением на YouTube.

Поводом для смеха стало бездумное копирование «политиком» текстов для передач на «Навальный LIVE». Сравнение выпусков от 19 ноября и 3 декабря показало, что Соболь не напрягается и постоянно использует одни и те же речевые обороты и штампы. Самое забавное, что она даже не меняет их последовательность, а просто выдает зазубренное в том же темпе, сопровождая эту говорильню одинаковыми движениями рук, плеч и бровей. Складывается впечатление, что одну и ту же «мантру» Соболь использует, чтобы «вбить» эти формулировки в головы подписчиков. Хотя нельзя исключать и вариант, что в «ФБК» она просто играет роль «ширмы» и «говорящей головы».

В частности, Соболь из раза в раз жонглирует словосочетаниями «иностранное вмешательство», «агенты», «попытки повлиять», «смотрите-смотрите». Более того, она даже повторяет целые куски текста. Вот один из них: «На самом деле люди выходят на улицы не потому, что кто-то из иностранных СМИ написал про протесты, а потому, что у людей есть вопросы», «и власть в такой ситуации должна отвечать на вопросы».

Так же однообразны и ее интервью СМИ, а если ей задают «неудобный вопрос», она тут же теряется и начинает говорить на знакомую ей тему. Одним из примеров такого провального общения стала передача A-Team с ее участием в эфире «Эха Москвы» в мае этого года.

Трое ведущих не щадили ее и засыпали каверзными вопросами. Естественно, говорящая голова тут же растерялась. Например, когда ее попросили прекратить незаконную агитацию, которой она незаконно занималась до старта избирательной кампании и подачи документов на участие в выборах в Мосгордуму, она просто проигнорировала и начала талдычить заученный тезис о «переменах в нашей стране». Его она повторила три раза в разных фрагментах интервью, словосочетание «майские указы» — четыре раза в двух фрагментах, а фамилию мэра Москвы Сергея Собянина на протяжении всего интервью повторила почти 30 раз.

Помимо этого Соболь допускает грубые фактологические ошибки. В частности, она села в лужу, попытавшись уличить депутатов МГД в урезании дотаций на соцподдержку населения. Все ее «обличающие» вычисления оказались неверны. Но скандалистка пыталась настаивать на своем и обвинила парламент в попытке закрыть ей рот из-за нежелания слышать правду, пишет Nation News.