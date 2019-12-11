РПСЦ призвала опираться на национальные традиции при разработке образовательных норм

Москва, 11 декабря. Митрополит Корнилий выступил с докладом на заседании по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.

Заседание прошло 10 декабря при Совете Федерации Федерального собрания России под председательством заместителя главы СФ Андрея Турчака. Он напомнил участникам о задачах, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным по выстраиванию целостной системы, включая подготовку необходимых для данной сферы кадров. В частности, речь идет об обучении и воспитании молодого поколения преподавателей и ученых.

По словам митрополита Корнилия важно помнить о русской национальной традиции при разработке образовательных стандартов. Он обратил особое внимание на то, что именно наука и образование определяют образ России в будущем.

«От того, как мы обучим их, зависит судьба не только нашего Отечества, но и всего мира, учитывая все возрастающую роль России в международной политике», — подчеркнул митрополит Корнилий в своем докладе.

Он напомнил, что Россия достигала пиков своего развития и могущества тогда, когда опиралась на традиционные ценности.