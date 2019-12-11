Украине придется отказаться от закона о госязыке, уверены в Госдуме

Верховная рада отменит закон о государственном языке, так как в парламенте есть противники этого решения. Об этом Федеральному агентству новостей заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Использование чужого языка на Украине в публичном пространстве через 3 года может обернуться штрафом, сообщила уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова агентству УНИАН.

«На каком языке разговаривать с детьми или родителями, друзьями, писать письма, сообщения в соцсетях — это личный выбор человека. Однако в публичной сфере, когда человек обращается к государству: «Защити меня, научи меня, исцели меня, дай мне работу», государство требует использования государственного языка», — объяснила чиновница.

При этом Монахова пояснила, что административная ответственность за это правонарушение начнет действовать через несколько лет. Штрафы будут составлять от 9,8 тыс. до 11,9 тыс. гривен (от $414 до $503). Также будет работать офис уполномоченного по защите государственного языка, в который люди смогут сообщать о нарушениях.

На сегодня, как утверждает Алексей Чепа, это всего лишь предложение от украинского омбудсмена, которая выражает интересы националистических движений.

«Однако несколько дней назад Венецианской комиссией было обращение к Верховной раде отказаться от закона о госязыке, действующего сегодня на Украине. К тому же многие возмущенные украинцы, разговаривавшие на русском, не приняли этот закон. В основном, это жители Донбасса. Кроме того, на заседаниях «нормандской четверки» этот вопрос обсуждался. На саммите президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что к рассмотрению вопроса еще вернутся. Позже один из депутатов партии «Слуга народа» внес на рассмотрение временную отмену этого закона. Парламентарий указал, что они сделают все для неодобрения его Верховной радой. Поэтому сейчас установка штрафов — это желание тех оголтелых националистов, которые пытаются усугубить раскол между нашими странами», — заявил Чепа в беседе с ФАН.

Москва делает все, чтобы уменьшить колебания в российско-украинских отношениях, но большое количество украинских политиков действует в противоположном направлении, говорит депутат.

«Этот закон отменят, так как около 40% людей говорят на русском языке. Эти люди считают русский язык своим основным языком. Власти Украины вынуждены будут делать все для противодействия националистам, которые борются за язык», — подчеркнул собеседник ФАН.

Напомним, весной этого года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, который предполагает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Однако позже депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение в Верховную раду проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Известно, что эксперты Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали закон о государственном языке. Они потребовали от Киева незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.