ФСБ задержала сторонника «Правого сектора», планировавшего теракт в Мурманске

Мурманск, 11 декабря. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Мурманске сторонника «Правого сектора»1 (запрещена в России), планировавшего террористический акт у здания местных властей. Об этом сообщает в среду пресс-служба ФСБ РФ.

Согласно данным ведомства, сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего атаку возле здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ).

Отмечается, что злоумышленником оказался гражданин РФ, его задержали накануне в Мурманске при изъятии из тайника кустарного взрывного устройства. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце предыдущего месяца сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Сообщалось, что женщина была завербована украинскими спецслужбами и работала на оборонное ведомство Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.