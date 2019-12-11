Пекин назвал США крупнейшей угрозой для глобальной безопасности

Пекин, 11 декабря. Американские власти до сегодняшнего дня продолжают подтасовывать факты и фабриковать обвинения против других стран, чтобы начинать войны по всей планете, поэтому США стали крупнейшей угрозой для глобального мира и безопасности. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель дипломатического ведомства КНР Хуа Чуньин, комментируя статью о военном конфликте в Афганистане.

Ранее Washington Post обнародовала засекреченные документы и интервью официальных лиц США, свидетельствующие, что Белый дом скрывал правду о военном конфликте в Афганистане. По данным газеты, документы идут вразрез с публичными заявлениями глав вашингтонской администрации и военных командиров, которые систематически убеждали граждан своей страны, что они добились прогресса в Афганистане.

«Эта статья стала пощечиной для ряда лиц в США, так называемых защитников прав человека, и это лишь вершина айсберга», — подчеркнула спикер китайского МИД.

Чуньин напомнила, что Вашингтон начал военную кампанию против Ирака на основании якобы наличия в стране оружия массового уничтожения, что привело к десяткам тысяч жертв и массовому бегству мирных граждан. По ее словам, позже США признали, что информация была фейковой, а доказательства наличия оружия оказались просто стиральным порошком.