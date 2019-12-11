Эксперт рассказал, почему Турция не откажется от операции против курдских боевиков в Сирии

Прекращение антитеррористической операции против курдских боевиков в Сирии и отказ от российского вооружения неприемлемы для сильной и независимой Турции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Ответ Турции

Если Соединенные Штаты введут против Анкары санкции из-за антитеррористической операции в Сирии против курдских радикалов и покупки российских противовоздушных систем С-400, то Турция может пойти на ответные меры. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам «Инджирлик» (американская база, находящаяся на юге Турции. — Прим. ФАН) и «Кюреджик», — заявил Чавушоглу.

Ранее курдскими боевиками в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой они атаковали бронеавтомобиль турецких войск. Патруль военных Турции был встречен противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) в районе поселка Тель-Вард.

Курдские радикалы оккупировали часть территории Сирийской Арабской Республики (САР) под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (запрещена в РФ). В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов «Исламского государства» из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танф.

При этом, как показало расследование ФАН, Соединенные Штаты с помощью курдских радикалов сотрудничали с боевиками «Исламского государства». Американцы осуществляли секретные поставки вооружения, поддерживали боевиков БПЛА, а также ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на сирийскую нефть.

Турция против НАТО

Как отметил Сергей Простаков, отношения Турции с НАТО сейчас стали достаточно сложными. В чем-то они напоминают ситуацию с Евросоюзом. В обоих случаях цивилизационно далекая от Запада Турция по ряду причин продолжает политику по сотрудничеству с его структурами. Но различие состоит в том, что в ЕС Турцию так и не приняли, а в составе НАТО страна находится долгое время и уже научилась успешно лоббировать свои интересы.

«При этом членство в НАТО для Анкары остается важным в том, что внутри альянса турецкое руководство имеет возможность блокировать многие неприятные для себя инициативы Запада. В частности, речь идет о ситуации с Кипром, где Анкара поддерживает Северный Кипр и в случае выхода из НАТО рискует получить себе в противники весь альянс в случае вступления в него Кипра», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, поставки С-400 также во многом связаны не только с желанием Анкары проводить независимую политику в области вооружения, но и с противоборством Греции и Турции вокруг Кипра. А угрозу курдского терроризма в Турции традиционно рассматривают как большую угрозу для национальной безопасности. Для Анкары, таким образом, и противодействие курдской угрозе, и обеспечение независимости в оружейной политике одинаково важно для национальной безопасности в том виде, в каком ее представляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Поэтому и отказ от российского вооружения, и прекращение операции против курдов — это неприемлемо для сильной и независимой Турции. Поэтому ее угрозы для «Инджирлика» в адрес американцев следует воспринимать вполне серьезно», — заключил Сергей Простаков.

25 ноября ФАН выпустил первую часть своего большого расследования о попытке захвата террористами «Исламского государства» целого государства — Сирии. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с «Исламским государством».

Также Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций, показывающий успешные действия россиян по борьбе с террористами в ходе операции в Сирии. В статье приводятся уникальные данные, как россияне боролись с ИГИЛ1 и другими террористическими группировками в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.