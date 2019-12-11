Клинцевич назвал кощунством установку в Чехии памятника власовцам

Москва, 11 декабря. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал решение муниципального совета района Прага-Ржепорые установить памятник власовцам кощунством.

Во вторник на заседании муниципального совета района Прага-Ржепорые — высший орган местного самоуправления — было принято решение установить на административной территории района памятник власовцам. При этом многие местные жители осудили власти за такой шаг, указали «Известия».

Президент республики Милош Земан за несколько дней до принятия решения об установке памятника заявил, что считает нецелесообразным этот шаг. Он напомнил, что власовцы долгие годы были предателями своей родины, и об этом, по его словам, не стоит забывать.

Российский сенатор, комментируя решение муниципалов района Прага-Ржепорые, жестко раскритиковал их шаг. Он рассчитывает, что общественность республики выскажется на этот счет и не допустит установки монумента.

«Судя по всему, это решение принято в пику России, всем, кто хранит память о той страшной войне. Но разве заслуживают снисхождения, а тем более возвеличивания, бандиты, в течение многих лет занимавшиеся грабежом и насилием, а потом вдруг вздумавшие «исправиться», помогая старушке перейти дорогу?! — сказал парламентарий. — Власовцы ничем не лучше, и история уже дала им свою оценку как военным преступникам и предателям».

Клинцевич назвал памятник власовцам, который хотят установить в преддверии 75-летия Победы, — «прямым кощунством».