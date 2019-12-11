Кремль объяснил, почему неуместно говорить о «победителях» парижского саммита

Москва, 11 декабря. Неуместно говорить, кто стал победителем саммита лидеров РФ, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате», так как все его участники преследовали единственную цель — восстановить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил на брифинге журналистам в среду пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель — это возобновить работу «нормандского формата» после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — сказал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства также обратил внимание на то, что в ходе встречи были сделаны «определенные важные шаги», однако впереди необходимо сделать намного больше.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что якобы в ходе парижской встречи в «нормандском формате» канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем​​​.