В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом

Москва, 11 декабря. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа очень важна, но о позитивных сдвигах в отношениях Москвы и Вашингтона говорить пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сам Трамп назвал встречу с Лавровым и представителями РФ «очень хорошей». По его словам, стороны обсудили многие темы, включая и ситуацию вокруг Ирана, Северной Кореи, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями, а также «вмешательство» в выборы.

Лавров в свою очередь заявил, что на встрече с Трампом подтвердил предложение Кремля Белому дому продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.