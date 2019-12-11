Экономика готова к увеличению дохода россиян до 50 тыс. рублей, считают в Госдуме

Россияне очень сдержанны и скромны в своих желаниях, если считают справедливой заработную плату в 50 тысяч рублей. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член исполкома горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко.

В ходе исследования Общественной палаты «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» выяснилось, что справедливым доход в диапазоне 40-50 тысяч рублей считает 31% россиян, 30-40 тысяч рублей — 20%, 21-30 тысяч рублей — 10%. 60% опрошенных россиян заявили, что часто сталкиваются с неравенством из-за разницы в доходах. Основные надежды на снижение неравенства в обществе 97% участников опроса связывают с дополнительными усилиями государства.

По словам Михаила Тарасенко, население очень сдержанно в своих оценках справедливой заработной платы. Экономика России готова к такому увеличению дохода россиян, считает депутат.

«Для приближения средней зарплаты к справедливой цена труда в России должна расти. Требования от населения о справедливой заработной плате в 50 тысяч рублей достаточно скромны и реалистичны. Это заявление говорит о сдержанности населения в своих оценках. К тому же в текущей ситуации для нашей экономики — это вполне возможно. Это не раскачает нашу экономику, а также ее реальный и бюджетный сектор. Поэтому движение в страны этом направлении должно идти достаточно энергично», — заявил Тарасенко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий указал, что работа профсоюзных организаций может приблизить среднюю заработную плату по стране к справедливой и смягчить социальное неравенство.

«Отраслевые тарифные соглашения у металлургов предполагают 10-процентный рост заработной платы. Это поможет вывести среднюю заработную плату в район 50 тысяч рублей. Но это средняя зарплата, а когда люди говорят про справедливую зарплату, то это наиболее массовое явление. Тем не менее эта цель реальна, если убрать перекосы, которые реально существуют в нашей жизни между слишком высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми категориями людей. Во многом движение к такой зарплате зависит от профсоюзов, т. е. людей, которые объединены для защиты своих трудовых прав. Если они будут об этом жестко говорить, то с этим будут считаться бизнес и государство», — добавил собеседник ФАН.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев объяснил, как в России вырастут доходы населения. По его словам, данная тенденция будет связана с уходом российского бизнеса от серых зарплат.

Также эксперты назвали регионы России, в которых каждый десятый работник получает зарплату в размере 100 тысяч рублей и более. Лидерами по доле высоких заработных плат стали Москва, а также северные и дальневосточные субъекты РФ. Наиболее высокая доля работников, получающих 100 и более тысяч рублей в месяц — на Чукотке, где она составляет 32%.