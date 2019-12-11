Блогер Мэддисон стал членом ЛДПР

Москва, 11 декабря. Блогер Илья Давыдов, известный как Мэддисон, вступил в ЛДПР, сообщил депутат Государственной думы от фракции Василий Власов.

Парламентарий указал, что Мэддисон выступает в качестве эксперта в формате взаимодействия с представителями компьютерной и игровой индустрий, которая, по его словам, развивается во всем мире.

Давыдов популярен среди видеоблогеров и молодежи, благодаря чему он сможет определенным образом помогать партии, считает Власов.

«Мы с ним общались, мы с ним взаимодействовали, поэтому такое предложение взаимодействия мы сделали, и, в принципе, он был не против вступить в партию ЛДПР. Я думаю, что это принесет определенную пользу как и молодежной организации ЛДПР, так и в целом игровой индустрии, которая в России требует определенного развития», — сказал член нижней палаты парламента в беседе с телеканалом «360».

Накануне в Госдуме прошел круглый стол партии ЛДПР, посвященный игровой индустрии в России. Одним из участников мероприятия стал Мэддисон. Позже он в микроблоге Twitter написал, что был принят в ряды ЛДПР.