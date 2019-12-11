Эксперт объяснил, почему юристы отказываются защищать Киев по керченскому инциденту

Военный аналитик Василий Дандыкин сообщил, что у Киева нет шансов выиграть суд по делу о керченской провокации.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что не могут найти адвоката, готового представлять официальный Киев на слушаниях по делу о провокации ВМСУ (Военно-морских сил Украины) в Керченском проливе.

«Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года», — сказал он.

Среди тех, кто уже отказался, был и адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков. По мнению Молохова такая ситуация свидетельствует о том, что невозможно оправдать провокационные действия украинский властей перед лицом мировой общественности. Тем не менее организаторы намерены продолжить поиски юристов, так как трибунал должен пройти в запланированные сроки.

Комментируя ситуацию, военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «если уж адвокаты, люди, которые зачастую не отличаются особой нравственностью, даже за большие деньги не берутся представлять Украину на слушаниях по делу о керченском инциденте, значит они знают, что дело заведомо проигрышное».

«Они понимают, что керченский инцидент — это нарушение норм морского права, нарушение суверенитета и границ Российской Федерации, о чем уже говорилось не раз. Это была чистейшей воды авантюра, провокация с целью сорвать выборы, на которых Порошенко намеревался победить. И если ни кнутом, ни пряником не получается — это подтверждает тот факт, что выиграть в суде у Киева не получится», — уверен Дандыкин.

Конечно, при желании Киев может найти адвоката, представляющего его во время слушаний, и вполне возможно этот человек окажется россиянином, ведь даже в РФ есть симпатизирующие Украине больше, чем родной стране, но все же — это задача не из легких.

«А то, что произошло в этом году (возвращение задержанных судов Киеву, обмен пленных моряков ВМСУ — Прим. ФАН) — это добрая воля России. Мы просто пошли на встречу новому президенту с точки зрения желания продолжения работы по реализации минских соглашений. Но в Киеве не всегда такие благие пожелания считывают. И даже с учетом тех симпатий в Европе и Америке, которые есть по отношению к Украине, Киеву будет тяжело выиграть в суде, практически невозможно. Каждое государство представляет, что такое может случится и в его территориальных водах, все может быть. Такой случай, если дать ему волю, очень напоминает пиратство и хорошо, что у нашей береговой охраны погранвойск были хорошие нервы и никто из украинских моряков не погиб», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением российской границы российские пограничники задержали военные суда и 24 украинских моряка. Военнослужащие были возвращены Киеву в ходе сентябрьского обмена удерживаемыми лицами.

18 ноября 2019 года российская сторона передала Украине три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Их передача состоялась после завершения следственных действий в России. Вскоре украинские военные заявили, что российская сторона демонтировала с кораблей практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.