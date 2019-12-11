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Ракета со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с «Плесецка»

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Ракета со спутником «Глонасс-М» успешно стартовала с «Плесецка»

Москва, 11 декабря. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Об этом в среду сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По имеющимся данным, пуск был произведен 11 декабря в 11.54 по московскому времени с испытательного космодрома оборонного ведомства страны в Архангельской области. Отмечается, что пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» проведен благополучно.

Предстартовые процедуры и старт ракеты прошли по плану.

Накануне РИА Новости сообщали, что запуск спутника «Глонасс-М» с «Плесецка» был перенесен из-за проблем с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1б».

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