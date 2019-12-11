Колокольцев наградил полицейских, спасших сорвавшегося на Кавказе альпиниста

Москва, 11 декабря. Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейских, которые спасли сорвавшегося при восхождении на Кавказе альпиниста.

Двое участников соревнований по альпинизму в районе поселка Архыз сорвались при восхождении по своему маршруту из-за камнепада. Один из них получил серьезные травмы и не смог самостоятельно идти.

Сотрудники отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю находились вблизи от места происшествия и незамедлительно пришли на помощь пострадавшим.

«Они оказали пострадавшему доврачебную помощь, после чего в течение пяти часов в сложных условиях горной местности спускали его с высоты», — говорится в сообщении ведомства.

Спортсмена доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

За профессионализм и решительность медали МВД России «За смелость во имя спасения» получили Роман Тищенко, Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев.