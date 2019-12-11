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Боевики в полицейской форме напали на отель в Могадишо, есть жертвы

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Боевики в полицейской форме напали на отель в Могадишо, есть жертвы

Могадишо, 11 декабря. Боевики в полицейской форме напали на отель SYL Hotel в столице Сомали. Об этом сообщает в среду издание Garowe Online.

Согласно информации ресурса, боевики, переодевшиеся в форму полицейских, накануне вечером атаковали гостиницу SYL Hotel в Могадишо.

Отмечается, что в результате атаки пострадали находившиеся в отеле два члена парламента и экс-глава МВД африканской страны.

Перестрелка боевиков и силовиков продолжалась в течение нескольких часов. В результате были ликвидированы пять террористов «Аш-Шабаб», заявила заместитель комиссара полиции Закия Хуссен.

Кроме того, погибли пять человек, в том числе три мирных жителя, 11 человек пострадали. Уточняется, что район, где находится Президентский дворец, тщательно охраняется.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки «Аш-Шабаб», которая связана с «Аль-Каидой»1 (запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Garowe Online
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