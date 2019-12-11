Названы дата и время похорон Юрия Лужкова

Москва, 11 декабря. Похороны Юрия Лужкова пройдут 12 декабря на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

По данным ГУП «Ритуал», погребение начнется в 15.30, но точное место захоронения пока не определено. Отпевание экс-мэра столицы пройдет в Храме Христа Спасителя. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как уточняет «Газета.ру», для желающих проститься с политиком храм будет открыт с 07.00. Церемония прощания продлится до 14.00.

Сегодня возле здания мэрии Москвы в Вознесенском переулке появился мемориал Лужкову. Москвичи и гости столицы несут сюда цветы, зажигают свечи, отмечает телеканал 360. В центре мемориала находится большой портрет Лужкова с черной траурной лентой, а на установленном здесь же столе можно найти книгу памяти, где желающие оставляют записи о нем.

Напомним, Лужков ушел из жизни 10 декабря. Ему было 83 года. 9 декабря он прилетел в Мюнхен, где ему должны были провести плановую операцию на сердце. Пост мэра Москвы и главы администрации города политик занял в 1992 году. После он переизбирался градоначальником столицы в 1996, 1999 и 2003 годах.