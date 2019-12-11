Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе

Москва, 11 декабря. Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях о провокации ВСУ в Керченском проливе. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее он заявил, что весной будет созван международный общественный трибунал из-за «керченской провокации».

Молохов указал на трудности, с которыми пришлось столкнуться. По словам руководителя рабочей группы, «никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний». Он указал, что среди отказавшихся от участия в проекте «даже за деньги» оказался адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков.

С точки зрения Александра Молохова, это может свидетельствовать только о том, что оправдать провокационные действия Киева в Керченском проливе невозможно.

«Оправдать провокационные действия киевских властей, пославших своих военных моряков на убой год назад, перед лицом независимого суда общественности, состоящего из авторитетных представителей стран Запада и третьего мира, практически невозможно», — заявил Молохов.

Он также обратил внимание на то, что надежды найти юриста остаются, так как важно провести трибунал в запланированные сроки.

Три корабля ВСУ были задержаны во время инцидента в Керченском проливе после того, как они в конце ноября 2018 года нарушили российскую госграницу в Керченском проливе, напоминает «Infox.ru». Экипаж бронекатеров проигнорировал законные требования российских пограничников об их остановке, пишет «Ридус». Военные корабли задержали, а моряков арестовали по решению суда Крыма. В сентябре этого года в рамках двустороннего процесса их обменяли на удерживаемых на Украине россиян. Корабли ВСУ были переданы Киеву согласно российско-украинским договоренностям.