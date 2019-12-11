Сирия, 11 декабря. Два курдских радикала погибли при попытке установить СВУ в северной части Ракки. Один из протурецких бойцов пострадал в результате детонации СВУ в городе Аль-Баб в Алеппо. «Нусра»*** вновь провоцирует стычки с САА на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепрайоны исламистов на подступах к населенным пунктам Джарджаназ и Кафр-Саджна на юге Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по городу Аль-Хувейз в Северо-западной Хаме.

Курдские вооруженные группировки: лишились двух боевиков при попытке установить СВУ в районе города Айн-Исса на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате взрыва в городе Аль-Баб в северной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в северной части региона в зоне контроля протурецких формирований прогремел новый взрыв. СВУ, заложенное на обочине дороги в городе Аль-Баб, было активировано в момент проезда военного автомобиля союзников Турции. Один из бойцов, находившихся внутри на момент взрыва, был ранен. В установке бомбы подозреваются боевики курдских бандгрупп, осуществляющие подпольную деятельность в составе спящих ячеек. Как отмечалось ранее, модель их функционирования была перенята у террористов «Исламского государства»1.

Между тем была опубликована уточненная информация о последствиях вчерашнего обстрела боевиками квартала Миньян в административном центре провинции. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова, под огнем джихадистов скончались два мирных жителя, тогда как ранее поступали сведения лишь об одном погибшем. Еще два человека были ранены. Со своей стороны, правительственные войска вновь нанесли удары по укрепрайонам боевиков на окраине населенного пункта Хан аль-Асаль к западу от Алеппо.

Провинция Даръа

Очередное нападение неизвестных боевиков произошло в восточной части Даръа. Согласно информации Twitter-канала (HalabTodayTV), новая вылазка, жертвой которой стал один из сотрудников сирийской службы безопасности по имени Зухейр аль-Замиль, имела место в населенном пункте Аль-Херак. Как известно, накануне в регионе также произошли два налета группы вооруженных людей, однако ни одно из антиправительственных бандформирований все еще не заявляло о своей причастности к атакам. Напомним, военные эксперты полагают, что боевики, продолжающие осуществлять вылазки в провинции, координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися на базе «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Идлиб

На линии разграничения сил боевиков незаконных бандгрупп и правительственных сил на юге Идлиба вновь разворачиваются вооруженные столкновения. По информации новостного портала Halab Today TV, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по фортификационным сооружениям исламистов недалеко от населенных пунктов Джарджаназ и Кафр-Саджна. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, несмотря на многочисленные попытки войск САР достичь мирного урегулирования конфликта с боевиками, они не перестают провоцировать развитие вооруженного конфликта.

Провинция Ракка

Информационный портал Baladi-News обнародовал новые данные о последствиях взрыва в недалеко от города Айн-Исса, о котором сообщалось ранее. Стало известно, что бомба, на которой подорвался один из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), была установлена членами Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG), которые стремились нанести урон протурецким силам.

Кроме того, поступила информация о детонации еще одного СВУ поблизости во время попытки его установки курдскими боевиками, что привело к гибели двоих и ранению еще одного из них.

Провинция Хама

В Северо-западной Хаме вновь отмечаются столкновения между боевиками террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1, и правительственными подразделениями. Как передает медиапортал Step News Agency, исламисты вновь инициировали стычки с войсками САР, открыв огонь по городу Аль-Хувейз. Оппозиционные источники заявляют, что обстрел привел к гибели нескольких сирийских солдат, однако данная информация пока нуждается в подтверждении. Ожидается, что в скором времени Сирийская арабская армия (САА) прибегнет к ответным боевым действиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.