Соловьев пожалел Грету Тунберг, ставшую человеком года по версии журнала Times

16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг обошла по популярности президента США Дональда Трампа, основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга и председателя КНР Си Цзиньпина. По крайней мере, победила их в номинации «Человек года» американского еженедельного журнала «Time». Свое мнение по этому поводу в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил известный телеведущий Владимир Соловьев.

Феномен девочки активно обсуждается общественностью. Кто-то считает ее искренним борцом за экологические ценности, кто-то – политическим проектом, но мировая известность Тунберг очевидна с тех самых дней, когда девочка начала устраивать забастовки у здания парламента в Стокгольме, шантажируя политиков своими прогулами в школе.

В этом году ей также присудили Международную детскую премию мира, однако Нобелевскую премию мира в итоге не дали. Зато она воспользовалась уникальной возможностью выступить на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональными обвинениями политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.

«Жалко эту несчастную девочку. Ей уже настолько испортили жизнь! У нее отняли детство. Ее заставили путешествовать на яхтах через океан, ее заставили получать альтернативные Нобелевской премии, ее заставили фотографироваться на обложки журналов, ее заставили возглавлять крупные манифестации в разных городах… А в это время ее ровесники голодают под бомбежками в Йемене, но их судьба никого не интересует, всех волнует эта несчастная девочка Грета, которая и знать-то ничего не знает, и выучить-то ничего не выучила, но кричит всему миру, что он ужасен. О времена, о нравы! Какие времена, такие и пророки…», — подчеркнул Владимир Соловьев.

Шведской активистке уже можно коллекционировать высказывания глав разных стран о своей персоне. Совсем недавно ее назвал «соплячкой» президент Бразилии Жаир Болсонару после ее слов о гибели индейцев в бразильской части Амазонии. Болсонару заметил, что юной особе уделяется слишком много внимания в медиапространстве. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Грету «доброй, но плохо информированной девочкой».