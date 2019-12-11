В Госдуме объяснили, почему чиновники останутся без новогодних подарков

Министерство труда сделало рассылку писем в федеральные госорганы, госкорпорации, государственные внебюджетные фонды, органы исполнительной власти субъектов и Банк России с предостережением об отсутствии возможности у сотрудников этих организаций получать и дарить подарки. Последняя норма касается только дарения за госбюджетные деньги, уточнила спорный момент в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все это, конечно же, ведется в рамках борьбы с коррупцией, — сказала собеседница ФАН. — Работая в проекте «За честные закупки», я сталкивалась с такими ситуациями, когда в рамках поздравления с Новым годом чиновники могли за бюджетные средства накупить дорогих подарков, а потом торжественно подарить их себе же. Это, разумеется, недопустимо, и должно пресекаться контролирующими органами на корню».

Действительно, госчиновники не имеют права получать подарки — особенно ценные, добавила Бессараб. Более того, даже награды от сторонних негосударственных организаций они могут получить только с разрешения своего руководства — и никак иначе. Также под этот запрет попадают подарки несовершеннолетним детям чиновников.

«Это тоже будет считаться коррупцией. Если вы работаете на государство, и кто-то делает вашему ребенку очень дорогой и ценный подарок, вас должно это насторожить — и лучше бы от такого подарка отказаться, поскольку это явно повлечет за собой конфликт интересов», — сказала депутат.

Также она прокомментировала отмененный в октябре 2018 года «подарочный максимум» в 3 тысячи рублей, «превышение» которого считалось дачей взятки и соответственно каралось законом. С тех пор нарушением является принятие подарка вообще на любую сумму.

«Тем не менее, эта «черта» все же осталась: все, что до 3 тысяч, считается «просто» подарками — они тоже запрещены, в том числе морально-этическими нормами — а дары стоимостью выше 3 тысяч являются уже «ценными», и их принятие карается намного строже. Думаю, любой, находящийся на госслужбе человек, должен просто уяснить для себя и сделать своим принципом своеобразную «гигиену», которая не позволит ему не принимать в подарок даже шариковую ручку — это убережет от многих соблазнов и сохранит репутацию и свободу», — резюмировала Бессараб.

Минтруда РФ в своем обращении также напомнило, что под запретом не находятся только те подарки, которые были получены в связи со служебными командировками и протокольными мероприятиями. Однако оставить себе их тоже нельзя — поскольку они получены лицом, представляющим государство, то и находиться должны в собственности у последнего.