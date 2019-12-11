Лавров рассказал, куда «расползается» идлибский анклав террористов в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что укрывающиеся в сирийской провинции Идлиб террористы, большей частью из «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ), начинают понемногу «расползаться» из своего исламистского анклава. Боевики следуют, в том числе, в Ливию. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным главы МИД России, в этой североафриканской стране было замечено большое количество джихадистов, бежавших из Сирии. В Ливии они заняты тем, что «подливают масло» в огонь противостояния.

Российский дипломат заметил, что «ан-Нусра» захватила власть почти на всей территории Идлибской зоны деэскалации и продолжает вести обстрелы как позиций Сирийской арабской армии (САА), так и жилых районов. По мнению Лаврова, Идлиб стал настоящим «рассадником терроризма», в то время как Турция по-прежнему не может размежевать действующие в регионе умеренные группировки и радикалов-исламистов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что в рядах боевиков на территории САР воюет множество граждан других стран, для которых взрывы, провокации и обстрелы уже стали профессией.

«Существует своего рода террористический интернационал. И в Сирии за джихадистов сражаются не только и даже столько сами граждане этой страны. В этих группировках состоят представители десятков государств Азии, Европы и Африки. Время от времени эти наемники перемещаются по разным горячим точкам планеты. Сейчас по мере того как в САР устанавливается законная власть и развивается процесс политического урегулирования, многие боевики, потерпевшие поражение, перемещаются оттуда в другие страны. Идлиб, с одной стороны, выделяется как последний большой оплот терроризма в стране, но все же вписывается в общий контекст нормализации ситуации в Сирии», — обратил внимание эксперт.

Базирующиеся на северо-западе бандгруппы, безусловно, понимают, что скоро очередь дойдет и до их последнего форпоста, а шансы удержать его под натиском САА и ВКС РФ для них почти минимальны.

«Идлибский террористический анклав еще пользуется покровительством западных держав. Однако процесс ликвидации радикального исламизма в САР идет к завершающей фазе, и освобождение Идлиба уже не за горами. Это поступательный и необратимый процесс. Поэтому у многих боевиков там, которые фактически являются наемными профессиональными убийцами, возникает желание покинуть Сирию и предложить свои услуги другим террористическим группам, которые сейчас в более комфортном положении. В этом смысле перемещение джихадистов в Ливию является вполне предсказуемым, поскольку там из-за усилий Запада создана благоприятнейшая почва для развития терроризма», — заключил Владимир Шаповалов.

В настоящее время в Триполи находится марионеточное Правительство национального согласия Ливии, которое полностью подконтрольно западным странам и напрямую связано с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида»1 (обе запрещены в России). Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от боевиков ПНС Ливии.

Напомним, ФАН недавно обнародовал третью статью из серии материалов по Сирии, в который была отражена реальная роль россиян в ликвидации «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на территории страны. Наши спецкорреспонденты, например, смогли поговорить с бывшим членом ИГ1, который признался, что накануне полного освобождения Дейр-эз-Зора среди террористов плотно засел подлинный ужас перед бойцами из России.

Вторая часть серии публикаций по Сирии подтвердила наличие непосредственных связей между Соединенными Штатами и ИГИЛ1. В частности, было установлено, что американцы отправляют боевикам вооружение и военных советников, получая в ответ доступ к нефтяным полям на северо-востоке САР. Нелегальный вывоз энергетических ресурсов из сирийского Заевфратья приносит высокопоставленным лицам Пентагона большие доходы и формирует своего рода денежный фонд для дальнейшей поддержки лояльных исламистских группировок в регионе.

На первом этапе репортеры Федерального агентства новостей также вычислили, что с террористами в Сирии контактируют и некоторые российские оппозиционеры. Такие связи были обнаружены у журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и бежавшего из РФ бывшего олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.