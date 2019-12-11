Турция пригрозила США закрытием авиабаз в случае введения санкций

Анкара, 11 декабря. Если американские власти введут антитурецкие рестрикции из-за покупки российских систем ПВО С-400, Анкара пойдет на ответный шаг. Об этом заявил в среду министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра, Анкара предусмотрит все возможные варианты — даже самые «плохие».

«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам «Инджирлик» и «Кюреджик», — пригрозил глава дипломатического ведомства в эфире телеканала A haber.

Помимо этого, подчеркнул Чавушоглу, Турция рассматривает российские истребители как альтернативу американским самолетам F-35, если американские партнеры откажутся от поставок.

В конце октября в сочинской резиденции президента РФ прошли переговоры Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По результатам шестичасовой встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирийской Арабской Республике. В документе указывалось, что военная операция Турции в Сирии прекращается, а на сирийскую сторону границы САР и Турции вводятся подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Российские и турецкие военные содействовали отводу курдских сил от границы на 30 километров.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в Сирии, в котором речь идет об усилиях российских военнослужащих в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России).

Во второй части расследования рассказывалось о связях США и боевиков в Сирии. Вашингтон регулярно поставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, беспилотниками и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить доказательства, подтверждающие участие американцев в формировании и финансировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях сбежавшего из РФ Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.