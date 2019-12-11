Цзю высказался об отказе боксеров выступать на ОИ без флага России

Москва, 11 декабря. Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поддержал российских боксеров в оспаривании решения WADA о нейтральном флаге для сборной РФ на международных соревнованиях.

Бывший боксер признался, что у него двойственные ощущения от решения российских спортсменов судиться с WADA. С одной стороны, как считает экс-боксер, российские спортсмены должны выступать под своим флагом, с другой стороны, шанс выступить на Олимпиаде «выпадает лишь некоторым раз в жизни».

«Нельзя смешивать политику со спортом. Мы всегда это знали, но, к сожалению, все перемешалось. Необходимо добиваться своего», — сказал выдающийся спортсмен СССР и России в беседе с Nation News.

По его мнению, россияне смогут добиться справедливости. В то же время он указал, что подобных инцидентов в его время не было, и нужно жестоко наказывать виновных в сложившейся ситуации.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее сообщил, что боксеры сборной России отказались ехать на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году, если им не дадут выступать под флагом страны, сообщил телеканал «360».

Как напомнила «Газета.ру», исполком WADA на днях отстранил Россию на четыре года от международных соревнований, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Кроме того, российским спортсменам запрещено выступать под флагом своей страны.