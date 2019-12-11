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Колобков рассчитывает на «откровенный» разговор с главами спортивных федераций РФ

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Колобков рассчитывает на «откровенный» разговор с главами спортивных федераций РФ

Москва, 11 декабря. Внеочередная встреча руководителей отечественных спортивных федераций, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в российском спорте, состоится в Министерстве спорта России на предстоящей неделе. Об этом на заседании коллегии спортивного ведомства в среду заявил руководитель Минспорта Павел Колобков.

По словам главы ведомства, вопрос антидопинговой работы острый, эта тема волнует всех, особенно тех, кто готовится к крупным международным стартам.

«На следующей неделе мы проведем повторную встречу со всеми федерациями. Там мы вам сообщим о нашем подходе к этой проблеме, о нашей позиции в отношении обвинений», — сказал он.

Колобков выразил надежду, что разговор будет «откровенным».

Как ранее сообщал «ФедералПресс», Всемирное антидопинговое агентство должно направить вердикт руководству Российского антидопинговой организации (РУСАДА). Как отмечал на пресс-конференции министр спорта РФ Павел Колобков, Москва должна в течение трех недель дать ответ, согласна она с этим решением или нет.

В понедельник исполнительный комитет WАDA по соответствию отстранил российских спортсменов от участия во всех крупных международных состязаниях сроком на четыре года, в том числе и от участия в Олимпийских играх, сообщал «Ридус».

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