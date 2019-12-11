Эксперт рассказал, зачем Киев хочет продлить закон об особом статусе Донбасса

Украина не может не продлить закон об особом статусе Донбасса, ибо это будет воспринято Западом как выход Киевом из Минских соглашений. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Закон об особом статусе

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» внесла на рассмотрение Верховной рады законопроект с поправками в закон об особом статусе Донбасса. Эта информация была опубликована на сайте украинского парламента 10 декабря, во вторник.

Проект был зарегистрирован главой парламентской фракции Давидом Арахамией и его заместителем Александром Корниенко. Ожидается, что речь идет о продлении действующего законодательства об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей.

10 декабря Владимир Зеленский заявил журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», что закон об особом статусе Донбасса будет продлен. Как считает украинский президент, проще продлить действие документа, а позже внести в «формулу Штайнмайера», наблюдая определенные шаги с российской стороны.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Закон не работает

Как отметил Максим Жаров, Киев после саммита «нормандской четверки» в Париже механически продляет имеющийся, но не действующий закон об особом статусе Донбасса. Этот закон подразумевает внесение изменений в Конституцию Украины и соответствующие законодательные акты. Ничего этого за все годы существования закона об особом статусе Киевом сделано не было.

«Не продлить его Украина не может, ибо это будет воспринято в мире как де-факто выход из Минских соглашений. В Париже после переговоров «четверки» Владимир Зеленский не случайно оговорился, что «формула Штайнмайера» может быть имплементирована в закон об особом статусе Донбасса не сейчас, а «потом», — пояснил Максим Жаров.

По мнению эксперта, это «потом» означает, что Украина по-прежнему не хочет внутреннего урегулирования в рамках Минских соглашений, поскольку «формула Штайнмайера» фактически вводит в действие закон об особом статусе Донбасса с момента подписания его президентом Украины. Таким образом, продлевая закон об особом статусе, но не вводя его в действие, Киев делает вид, что выполнил свою часть договоренностей в Париже.

«В Париже «четверка» с большим трудом выполнила необходимую программу-минимум (обмен задержанными и разведение сил на линии разграничения еще в трех точках) По сути же, цугцванг в исполнении Украиной минских договоренностей так и не преодолен. Обращает на себя внимание большое количество сторонних по отношению к теме урегулирования внутриукраинского кризиса вопросов, которые обсуждала «четверка» на двусторонних встречах. Это говорит о выхолащивании «нормандского формата», превращении его в популистское, дежурное мероприятие. Об этом же говорит и принятое «четверкой» решение вновь собраться через четыре месяца», — заключил Максим Жаров.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране.