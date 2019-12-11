Как в Париже бастуют, протестуют и противостоят полиции. Колонка Владимира Тулина

Шестой день продолжается всеобщая забастовка против пенсионной реформы во Франции. В Париже прошло второе массовое шествие протеста, в котором принял участие корреспондент Федерального агентства новостей. Картины очередного дня всеобщей забастовки мало чем отличаются от предыдущих. Единственное улучшение заключается в том, что стали вывозить мусор. Правда, баки стоят прямо на тротуарах всех улиц и у половины не закрыты крышки из-за избытка мусора, но это типичная картина для Парижа.

С транспортом по-прежнему напряженно. Работают две линии метро из 14. Еще для четырех линий, очевидно, нашли каких-то штрейкбрехеров и поезда там ходят, но с огромными интервалами. Поэтому парижские телеканалы полны видеорепортажами о том, как жители французской столицы штурмуют поезда метро на этих линиях.

Проехался по одной из таких линий. Ко всеобщему удивлению поезд останавливался не на всех станциях и об этом не объявляли заранее — персонал станций тоже бастует.

Автобусов ходит 25% и их штурмуют также ожесточенно, как и поезда метро. Видел автобус, который двигался с креном на правую сторону.

Очень трудно найти и свободное такси — у их водителей сейчас золотое время в буквальном смысле этого слова. Ведь даже если они и не подняли цены, пользуясь случаем, то проезд в них обойдется значительно дороже чем обычно, так как большую часть поездки придется стоять в пробках, а это тоже оплачивается.

Пробки растут день ото дня и по французскому телевидению сообщили, что они установили своеобразный рекорд, превысив 600 километров.

10 декабря свой вклад в это внесла и французская полиция. Она перекрыла все подходы к Елисейскому дворцу. Интересно, что если накануне, когда во дворце находились не один, а четыре главы государств, можно было спокойно дойти до улиц, между которыми находится дворец, то теперь подходы к нему были перекрыты за три квартала. Причем блокировали их не только полицейские посты, а специально были возведены стены в два-три метра. Даже широкие Елисейские поля были перекрыты забором, за которым стояла колонна микроавтобусов с полицейскими.

Причиной этого, вероятно, было очередное шествие протеста против пенсионной реформы. И хотя оно собиралось даже на другом берегу Сены, меры по защите главы государства от его народа были приняты беспрецедентные.

Местом сбора шествия была огромная площадь Вобан позади Дома инвалидов — места, где находится могила Наполеона. В этот раз протестующих было меньше, чем 5 декабря, зато все остальное осталось без изменения.

Я был на митингах и шествиях во многих странах, но таких комфортных условий, которые создали французы, не видел нигде.

Организатор протеста CGT (Всеобщая конфедерация труда) позаботился о микроавтобусах, ставших своеобразными кафе на колесах с очень низкими ценами. Кроме кофе, безалкогольных напитков и сандвичей, там продавалось и вино на разлив и пиво в жестяных банках. Вдоль маршрута протеста постоянно встречались мангалы, на которых жарили шашлыки.

Из звуковых колонок микроавтобусов звучала музыка, а на их крышах были большие воздушные шары с названием профсоюзов, входящих в состав CGT.

По белым халатам среди участников шествия можно было узнать медиков, по форме — пожарных и железнодорожников. Мое внимание привлекли работники аэропортов Парижа, одетые в красные и оранжевые жилеты. Они активно общались друг с другом и с другими группами трудящихся. Постоянно звучало слово «Путин».

В ответ на мой вопрос они разъяснили на английском, что вчера российский лидер Владимир Путин, когда был в аэропорту, пожелал его работникам победы в борьбе за пенсии. Я сразу понял, что это легенда. Во-первых, наш президент с работниками аэропортов не контактирует — у него для этого есть люди. Во-вторых, он никогда бы не нарушил дипломатический протокол, вмешавшись во внутренние дела другой страны. Это предположение подтвердилось, когда работники аэропортов не смогли показать или назвать имя человека, общавшегося с президентом России. Тем не менее тот факт, что из трех глав государств, которые были в аэропорту, французы избрали именно Путина, говорит о многом. Позже во время шествия французы несколько раз скандировали «Путина в президенты!».

Кроме бастующих трудящихся было много представителей различных политических партий. Это, прежде всего, различные течения коммунистов. Монархисты махали флагами с лилиями, а анархисты — черными флагами с буквой А.

Растянули большие красные плакаты те, кто называют себя антифашистами — противники Марин Ле Пен. Посетил протест и ее конкурент на прошедших президентских выборах — член французского парламента Жан-Люк Меланшон. Были экологи, представители ЛГБТ-движения, а вот борцов за права мигрантов в этот раз не было. Правда, присутствовали люди с флагами Алжира, Сирии, также несколько человек несли желтые и зеленые флаги Курдской рабочей партии, известной своей террористической деятельностью. Запомнилась афрофранцуженка, которая несла флаг Палестины.

Пришло большое количество подростков — многие школы и гимназии тоже бастуют. Они вели себя очень активно, постоянно скандировали антипрезидентские лозунги, пели песни. Среди транспарантов, которые они несли один был очень лаконичный: «Забастовка. Блокада. Макрон, уходи».

В 13.30 началось движение колонны, которая растянулась на несколько километров. Если протестующих было меньше, чем 5 декабря, то полиции и жандармерии значительно больше. Когда мы шли по бульвару Монмартр и проспекту Денфер-Рошеро, то полицейские вообще стояли живой цепью. При этом в этот раз они были в защитных шлемах. Удивило, что среди них было немало женщин.

Тем не менее небольшие инциденты вспыхивали постоянно. Были разбиты несколько рекламных щитов на остановках, а на один из них вместо рекламы был повешен плакат с лозунгом против Макрона. Полиция реагировала мгновенно и просто, забрасывая это место гранатами со слезоточивым газом.

Так как колонна из-за этого несколько раз останавливалась, то трехкилометровый путь до площади Денфер-Рошеро занял около двух часов. Там протестующих вместе с крупными силами полиции ждала и машина с водометом.

В центре площади стоит большой памятник со львом на высоком постаменте. На него забралось два десятка молодых ребят, они махали оттуда флагами, выкрикивая лозунги типа «Смерть капитализму!». Также у собравшихся пользовались популярностью лозунги «Макрона в отставку!» и «Революция!».

Неожиданно полиция вклинилась в группу молодежи, одетой в черное и с наполовину скрытыми лицами. Несколько человек было задержано. Снова полетели гранаты со слезоточивым газом, к месту инцидента собралось множество молодых людей со всей площади. Часть полицейских была вытеснена в глубь улицы Виктор Консидерант.

Однако эскалации насилия не произошло и постепенно все успокоилось. Позже молодежь развела костер и сожгла электрический самокат из тех, что сдаются в аренду. Они стоят на каждом шагу в Париже. Правда, по пути следования колонны протеста и на площади Денфер-Рошеро их не было — убрали.

Кроме костра, многие зажигали красные файеры, начинали скандировать лозунги и петь песни. Вокруг них собирались люди. Прямо перед водометом встал мужчина. К его каске была прикреплена эмблема, которую устанавливают на крышу такси. Он также пел песни.

Часть людей находилась на площади постоянно, но большинство проходило в составе колонны. Вместе с ними ехали автобусы с большими воздушными шарами на крышах и оттуда из динамиков звучали песни «Бандера Росса», «Белла Чао» и «Интернационал». Так продолжалось несколько часов, пока не стемнело. Замыкали колонну четыре микроавтобуса жандармерии, которые ехали, выстроившись в линию и цепь жандармов перед ними.

Теперь Франция, да и весь мир, ждут, чем закончится противостояние правительства и народа. 11 декабря выступит премьер-министр Эдуард Филипп. Ряд французских политологов полагает, что он попытается расколоть движение протеста, объявив, что пенсионная реформа коснется только тех, кто родился в 1975 году и позже.

С другой стороны CGT провозгласила, что как минимум 11 декабря стачка продолжится и Франция останется парализованной. Ряд профсоюзов уже сообщил, что будут бастовать по крайней мере до 13 декабря, а некоторые, что готовы бастовать бессрочно до полной победы.