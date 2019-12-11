Путин поблагодарил детских омбудсменов за вклад в защиту авторитета семьи

Москва, 11 декабря. Российский президент Владимир Путин поздравил институт уполномоченных по правам ребенка в РФ с десятилетним юбилеем.

Глава российского государства на открытии Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ отметил вклад детских омбудсменов в защиту авторитета семьи.

Путин напомнил, что институт уполномоченных по правам ребенка был создан в 2009 году. Структура, по словам российского президента, доказала «свою востребованность, истинный механизм в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан нашей страны».

«За прошедшее время многое сделано для решения серьезных задач в сфере охраны общественного статуса и авторитета семьи, совершенствования нормативно-правовой базы», — сказал Владимир Путин.

Как отметил лидер России, на данный момент «благородная миссия по защите детства выходит на новый уровень» на фоне принятия закона об уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, который направлен на «гармоничное развитие подрастающего поколения» и формирование эффективной региональной семейной политики.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила российского президента Владимира Путина за поддержку института и понимание особенностей работы аппарата.

Ранее Путин заявил, что российские власти продолжат практику индексации материнского капитала, исходя из уровня инфляции. Глава российского государства подчеркнул, что не против использования маткапитала для оплаты сложных операций у детей, однако государство должно защитить «фундаментальные для семьи вещи».