Эксперт объяснил, почему ПНС Ливии привлекает в свои ряды террористов из Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что террористы, засевшие в Идлибе, «расползаются» по региону — большинство из них уже замечены в Ливии. По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, «публика» из Идлиба выступает донором для отрядов боевиков, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Тревожным фактом является то, что террористы, которые засели в этой зоне, расползаются по региону, в том числе большое их количество замечено в Ливии, где они подливают масло в огонь тех боестолкновений, которые препятствуют возобновлению политического диалога», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин склоняется к мнению, что после свержения Каддафи структура Ливии активно усиливалась боевиками, которые принимали участие в агрессии НАТО и поддерживали ряд арабских структур. Это и могло привлечь боевиков в ряды ПНС Ливии, где уже находятся выходцы из различных террористических группировок — ИГИЛ1, «Аль-Каиды»1, «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ) и др.

«По этому же каналу по этой логике поставлялось оружие, которое перевозилось в Сирию по призывам проповедников «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористический альянс, возглавляемый запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 — Прим. ФАН), по линии турецких спецслужб, для поддержки ПНС Ливии. Естественно, что вокруг ПНС сложился такой своеобразный конгломерат из государственных структур внешних игроков и вот этой публики, которая в том числе приехала сюда из Идлиба, то есть, которая выступает, по сути, донором для таких отрядов боевиков, которые действуют как на территории ПНС — непосредственно контактируют с войсками ПНС, так и в тылу Хафтара, где гуляют обычные банды, связанные с «Аль-Каидой в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ — Прим. ФАН). Эта деятельность находится, очевидно, в интересах ПНС Ливии», — утверждает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

На пресс-конференции в Вашингтоне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в свое время администрация Барака Обамы заверяла российских представителей в том, что они отделят боевиков, которые готовы к политическому диалогу, от террористов «Джебхат ан-Нусры».

«Это обещание не материализовалось - администрация Барака Обамы не смогла этого сделать. У нас тогда еще возникали сомнения насчет отношения Вашингтона к «Джебхат ан-Нусре» и были подозрения, что эту группировку берегут, чтобы использовать ее против законного правительства Башара Асада», — отметил министр иностранных дел РФ.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики, США в принципе придерживается линии поддержки радикального ислама, так как они всячески противятся тому, чтобы признать ряд группировок «неумеренными» и террористическими.

«В 2016 году Россия и США так и не смогли прийти к какому-то общему знаменателю в отношении списка умеренных и неумеренных боевиков, потому что встал вопрос сирийской «Аль-Каиды» — они потом «ребрендились» в «Хайят Тахрир аш-Шам», то есть США не оставляли надежд использовать эти группировки, которые имеют давление на Россию и Иран, чтобы использовать их для свержения Асада. Сейчас они не хотят признавать ошибок в своей политике», — считает Борис Рожин.

Сергей Лавров отметил, что «Джебхат ан-Нусра» взяла под свой контроль зону деэскалации Идлиб и наносит оттуда удары по позициям сирийских войск, гражданской инфраструктуре и российской военно-воздушной базе «Хмеймим».

Отметим, что в настоящее время в Триполи находится марионеточное Правительство национального согласия Ливии, подконтрольное западным странам и напрямую связанное с такими международными террористическими группировками, как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида». В частности, члены вооруженной группировки, официально входящей в состав МВД ПНС были занесены в санкционные списки ОАЭ, Бахрейна и Египта за связи с террористами «Джебхат-ан-Нусры» в Сирии.

В апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале нового этапа антитеррористической операции «Аль-Карама», направленной на освобождение Триполи от незаконных вооруженных формирований ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.