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СК сообщил о завершении расследования дела о нападении на Памфилову

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СК сообщил о завершении расследования дела о нападении на Памфилову

Москва, 11 декабря. Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

По данным СК, нападавшим оказался Ахад Карабалаев, находившийся с 2014 года в России без постоянного места жительства и источника дохода. На дом главы ЦИК он напал, чтобы украсть деньги и другие ценности.

«По данным следствия, 6 сентября 2019 года с целью хищения денежных средств и иных ценностей Карабалаев незаконно проник в жилой дом, где был застигнут Эллой Памфиловой, которая оказала ему активное сопротивление, после чего нападавший скрылся с места преступления», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно результатам экспертизы, нападавший страдал хроническим психическим расстройством, поэтому в момент преступления «не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», указала «Газета.ру».

Уголовное дело уже передали в Генеральную прокуратуру России с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, сообщил РИАМО.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что следствие предъявило обвинение в разбое напавшему на Памфилову. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за разбой и незаконное проникновение в жилище.

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Источник: Следственный комитет России
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