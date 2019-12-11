Шатунов и Разин обещают опубликовать друг на друга сенсационный компромат

Москва, 11 декабря. Конфликт Юрия Шатунова и продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина набирает обороты. Оба грозятся в ближайшее время опубликовать компромат друг на друга.

Первым о компромате заговорил Шатунов. В своем Instagram oн сообщил, что принял участие в ток-шоу Андрея Малахова на «России 1» и посоветовал всем посмотреть ее, потому что в эфире передачи он рассказал ведущему нечто неизвестное о бывшем музыкальном продюсере.

«Смотрите на телеканале «Россия 1» мое эксклюзивное интервью, которое я дал Андрею Малахову. Вся правда о Разине», — написал артист.

Разин с ответом не тянул и тоже пообещал опубликовать сенсационные подробности причем не только о Шатунове, но обо всех участниках ток-шоу.

«Всем привет. Скоро вы тоже узнаете всю правду об этих двух людях, а также обо всех, кто принимал участие в этой передаче. Ждите сенсационное признание от Андрея Разина», — отреагировал Разин на своей странице в Instagram.

Ранее он заявил, что Шатунов сам отказался исполнять свои старые песни, потому что считает, что они устарели. Правда, позже выяснилось, что дело совсем не в «устарелости», а в том, что права интеллектуальной собственности на произведения была проданы компании «Честная музыка», с которой впоследствии судился артист.

Иск Шатунова поступил в Арбитражный суд Москвы в конце октября. По словам адвокатов, речь идет о неких фонограммах, которыми по мнению певца, «Честная музыка» незаконно пользуется.