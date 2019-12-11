Детский психиатр рассказал о возможности наследовать склонность к агрессии

Склонность к агрессии или деспотизму может передаться по наследству от одного из родителей. Такое мнение в интервью с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил психиатр Эрик Кодзаев.

Заведующий детским отделением Республиканской психиатрической больницы РСО — Алания приехал в Москву для участия в обсуждении проблем психического здоровья несовершеннолетних, состоявшемся на площадке Госдумы.

Врач рассказал, почему стоит упразднить процедуру согласия родителей на работу психиатра с детьми до 15 лет, от кого эти специалисты просят защиты у государства и из-за чего нужно идти на прием при первых же симптомах.

Совокупность факторов

— Эрик Хазбиевич, проблема психического здоровья детей сейчас является одной из основных в обществе. Каковы, на ваш взгляд, причины возникновения тех или иных отклонений?

— Современные реалии таковы, что и в школах, и в детских садах идет упор на больший охват детей. Сейчас важно, чтобы они были накормлены и под присмотром, пока родители на работе. Необходимость гармоничного развития уходит на второй план, а ведь приучать к порядку, к трудовой деятельности надо с раннего возраста. Кроме того, раньше государство активно контролировало работу системы образования и она была направлена на формирование у детей чувства патриотизма, формирование личности как таковой. В постперестроечные же годы начался некий хаос, выросло поколение родителей с другим опытом, и это тоже сыграло свою роль.

— Что вы имеете в виду?

— В одну группу попадают дети из разных социальных слоев, с разным воспитанием. При этом кто-то и вовсе невоспитан. Попадая в тот же садик, он начинает будоражить других детей.

— То есть все начинается с семьи?

— Сейчас, по сути, все отдано на откуп семьям, и из-за этого получается, что и дети подбираются разные. Но дело, условно говоря, не в одной семье. Каждый случай, когда ребенок сформировался девиантным, нужно рассматривать отдельно. Повлиять может и то, что происходит в семье, и то, какой социум его окружает в том месте, где он живет, — совокупность факторов. Свою роль может сыграть и социально-педагогическая запущенность. Есть ситуации, когда это передающийся генетически, наследственный фактор.

— Склонность к буллингу может передаться по наследству?

— Скажем так, какие-то элементы агрессии от родителя могут передаться и в определенной среде себя проявить. Бывают же дети, которые наследуют какие-то черты: кто-то наследует талант, а кто-то, грубо говоря, элементы деспотизма. Это всего лишь вероятность. Важную роль тут играет наличие фактора, который может спровоцировать соответствующие проявления. Ребенок может оказаться в такой среде, где, защищая себя, станет агрессивным. У кого-то это потом прекратится. А кто-то может запустить в себе, условно говоря, переданные механизмы.

— Возникновение такого поведения возможно, даже если родитель — носитель соответствующих генов не принимает участия в воспитании и живет отдельно?

— Это не исключено, как и то, что он может вырасти идеальным, замечательным человеком. Тут уже больше среда может сыграть значение. Как правило, проявление этих качеств должно произойти в раннем возрасте, но есть вероятность, что и в пубертатном, то есть переходном. Бывают разные ситуации. В литературе приводился пример того, как подросток применял насилие в отношении животных, но через какое-то время изменился, начал их любить. Дошло до того, что, если он видел, что кто-то ведет себя, как он раньше, мог проявлять агрессию.

Своевременная помощь

— Всегда ли дети, у которых возникают проблемы с психическим здоровьем, получают своевременную помощь?

— К сожалению, нет. Сейчас, если ребенку нет 15 лет, психиатру требуется письменное согласие родителя или законного представителя для того, чтобы оказать помощь. Порой это мешает полноценной работе, ведь взрослые зачастую игнорируют необходимость обращения к психиатру, несмотря на то, что времена карательной, советской психиатрии прошли. Если же психиатр принудительно посмотрит ребенка, то его родные могут возмутиться и попытаться привлечь такого специалиста к ответственности.

— Откуда поступает сигнал, если сам психиатр не имеет права на работу с ребенком?

— С одной стороны, наблюдается положительная динамика, и в некоторых случаях родители приводят своих детей сами, несмотря на боязнь. В некоторых случаях рекомендации обратиться именно к психиатру может дать и другой специалист. И уже ему, кстати, приходится убеждать в необходимости посетить врача. Кроме того, сама ситуация может выйти из-под контроля — из-за особенностей поведения некоторых детей возмущение идет на уровне детского сада, школы, пишутся коллективные жалобы. Когда возникает такая ситуация, уже ничего не скроешь и не спрячешь. Родители вынуждены согласиться на помощь. Бывают и случаи, когда приходится привлекать их к ответственности — использовать другие механизмы.

Защита от агрессии

— Если ребенок все-таки попадает к вам, он получает все необходимое лечение? Или все ваши действия также контролируют родители или опекуны?

— Если мы говорим о той же теме суицидов или других поведенческих отклонений, как только ситуация начинает стабилизироваться, родители сразу же отказываются от дальнейшего лечения. Ребенок на этот момент стабилен, и фактически получается, что придраться не к чему. Он относительно пришел в норму. Хотя в то же время ему необходима дальнейшая реабилитация, абилитация. И снова нам самим приходится убеждать родителей в этом. Порой мы сталкиваемся с агрессией со стороны матери или отца, родственников, законных представителей.

— Часто такое бывает?

— Иногда даже простое обращение может обернуться возмущением. Если поставили какой-то диагноз, некоторые родители, прежде чем вникнуть в ситуацию, пытаются обвинить в чем-то. Могут довести до скандала, до письменных жалоб. В этом плане психиатров, конечно, надо защитить.

— О какой защите вы говорите?

— Психиатры, психологи, психотерапевты — я объединяю специалистов, которые работают в этом направлении, — думаю, имеют право быть юридически защищенными, как, например, врачи скорой помощи, за оказание помех в работе которых была введена уголовная ответственность.

Страх или жизнь

— Почему у родителей и родных такой страх перед обращением к психиатру? Эта информация куда-то направляется?

— Конечно, сама по себе служба психиатрии закрытая. Здесь также действует врачебная тайна. В то же время есть такие структуры, сотрудники которых имеют возможность и право сделать соответствующий запрос. Я говорю, например, о ситуации рассмотрения кандидатов на службу в силовые структуры, ФСБ, МВД, органы прокуратуры. Кроме того, получить такую информацию смогут и при попытке гражданина получить разрешение на оружие или права.

— То есть опасения родителей отчасти оправданны?

— Я бы так не сказал. Психиатры — это такие же специалисты, как стоматологи, неврологи или хирурги. Если ребенок когда-то обращался из-за неврозов, заикания или энуреза, это не станет для него препятствием при поступлении в вуз.

— И в ФСБ возьмут на работу после лечения заикания?

— Да. Другое дело, когда речь идет, скажем, об умственной дефицитарности, о состояниях, когда у человека галлюцинации. Вы этого все равно не скроете. Если есть серьезное отклонение в психике — обращались вы или нет, — это все равно всплывет. Более того, мы сталкивались с ситуациями, когда родители обращались, просили срочно принять какие-то меры, но было уже поздно — дефект сформировался. Конечно, мы стараемся оказать максимальную помощь ребенку, психика уже нарушена. Поэтому обращаться лучше всего при первых же признаках.

Межведомственное взаимодействие

— Как же изменить отношение общества к психиатрам?

— Я думаю, прежде всего надо проводить санпросветработу, причем прежде всего с молодежью, будущими родителями. Сейчас это направление развивается.

— Кто должен этим заниматься?

— Непосредственно сами специалисты-психиатры, средства массовой информации, различные ведомства. Должен сформироваться некий механизм. Во главе угла, конечно, стоит семья. Следующий, кто сталкивается с семьей, — это система образования. Выявлять детей, которым требуется помощь, здесь могут и обученные медицинские психологи, и педагоги, и завучи по воспитательной работе. Далее — министерство труда и социального развития. Оно работает непосредственно с семьями, может свободно проводить анализ и мониторинг ситуации. Следующие звенья — МВД и система здравоохранения.

— То есть мы говорим про некий межведомственный механизм?

— Да, такое взаимодействие было бы идеальным. Должен быть выработан единый формат работы. Сейчас же ситуация обстоит так, что в системе образования одни мероприятия, а в МВД — другие, в министерстве труда и социального развития — третьи. У нас естественным образом также проводится соответствующая деятельность. Выходит, что каждый действует стихийно, а объединение позволит найти эффективный полноценный подход к решению проблем с психическим здоровьем у детей.