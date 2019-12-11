В Киеве рассказали о «жесткости» Зеленского на парижских переговорах по газу

Киев, 11 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с российской стороной о транзите газа во время парижского саммита в «нормандском формате» был «жестким». Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Как отметил Витренко, переговоры были продуктивными и полезными, невзирая на то, что сперва он «не был в восторге» от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения вердикта Стокгольмского арбитража в «нормандском формате», пишет «Царьград».

Отвечая на комментарии пользователей соцсети, представитель украинской компании назвал обсуждение транзитного вопроса «напряженным».

«Но президент Украины был жестким», — подчеркнул он.

Ранее Витренко заявлял, что «Нафтогаз» не планирует отказываться от попыток взыскать с России деньги по нескольким искам, сообщает Infox.ru.

В понедельник в рамках саммита лидеров Франции, Германии, России и Украины состоялись переговоры между Москвой и Киевом, на которых президенты двух стран обсудили, в частности, транзит российского газа через территорию Украины.

Зеленский по окончании саммита заявил, что вопрос «удалось разблокировать» и теперь на уровне экспертов и советников будут обсуждаться различные детали. В частности, по словам главы украинского государства, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража — Киев согласился получить ее газом.