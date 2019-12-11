Почти 50 автомобилей столкнулись в пригороде Владивостока из-за снегопада

Владивосток, 11 декабря. Непогода стала причиной массового ДТП с участием 48 автомобилей в пригороде Владивостока.12 человек пострадали, двое из них госпитализированы.

Авария произошла на девятом километре трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД. Движение на данном участке дороги временно ограничено. Сотрудники ГИБДД взяли ситуацию под контроль и оказывают помощь водителям.

Отметим, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями, власти Владивостока порекомендовали предприятиям сократить рабочий день. По данным синоптиков, после 16.00 снегопад усилится, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.