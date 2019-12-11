Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло максимально жесткое и максимально предвзятое решение об отстранении российских спортсменов от международных турниров и олимпийских соревнований на 4 года.

Все давно слышат лозунги про чистый и честный спорт, где нет места запрещенным препаратам и стимуляторам, однако реальность такова, что современное профессиональное спортивное движение не может показывать высокие результаты и тем более устанавливать новые рекорды без допинга. Фактически мировой спорт построен на допинге и на умениях фармацевтов и медиков той или иной страны обходить официальные запреты и допинг-тесты.

Ни для кого не секрет, что США держат международные спортивные и околоспортивные организации на коротком поводке. Для доказательства американского вмешательства в мировые спортивные процессы достаточно вспомнить про дело о взяточничестве в FIFA, которое было инициировано Америкой. Это предельно ангажированное расследование, закончившееся серией громких отставок и приговоров, возглавляла Лоретта Линч, генеральный прокурор США при Бараке Обаме.

Между тем Соединенные Штаты находятся среди лидеров по числу скандалов, связанных с применением допинга, иных стимуляторов и попраний этических норм в спорте. От масштаба и характера этих нарушений покойный основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен вертится в гробу. Благодаря огромному влиянию Америки на порядки, существующие в мировом спорте, никаких серьезных санкций или иных значимых последствий для американского спорта за это не наступает.

Например, американскому спринтеру и олимпийскому чемпиону Джастину Гатлину, который неоднократно уличался в применении допинга, до сих пор позволено участвовать в спортивных состязаниях. Естественно, никто не заговаривает о лишении его наград. Вряд ли кто-то сейчас вспомнит грандиозный допинговый скандал, разразившийся в Америке в середине 2000-х годов и известный в прессе, как Дело лаборатории BALCO. Тогда выяснилось, что 20 американских спортсменов из различных видов спорта (легкая атлетика, бейсбол, американский футбол, бокс) принимали запрещенные анаболики, разработанные указанной лабораторией.

Разумеется, никаких международных спортивных санкций против США никто не ввел, а принимавшие допинг спортсмены были отстранены от соревнований на символические сроки. Громкое дело американского велогонщика Лэнса Армстронга, лишенного всех наград за многолетнее использование допинга, также не повлекло никаких санкционных последствий для Федерации велоспорта США.

Двойные стандарты

На основании официальной сравнительной статистики провалов допинг-проб среди спортсменов разных государств WADA по указке США отстранило от соревнований только Россию. Но согласно этой статистике, 15 стран опережают Россию по проценту проваленных тестов на использование запрещенных препаратов, а США отстают от России всего на 2 пункта. Причем впереди России не только Мексика, Таиланд или Индия, которые не имеют больших успехов в спорте, но и серьезные спортивные державы — Франция, Канада и Швеция. Однако суровые международные санкции за применение допинга легли только на Россию. Что это, если не двойные стандарты?

Трансгендеры

Отдельная тема — это трансгендеры в американском спорте. Согласно спортивным нормам, атлеты, сменившие пол и регулярно принимающие гормоны, фактически освобождены от тщательного допинг-контроля. Более того, мужчины, ставшие женщинами и выигрывающие в женских соревнованиях, по сути дела, неприкасаемы для критики и недосягаемы для регулярных медицинских проверок.

При этом побед трансгендеров-мужчин в женских спортивных соревнованиях становится все больше. Так, трансгендер Рэйчел Маккинон бьет рекорды в велоспорте среди женщин, а техасский транс Мак Беггс побеждает девочек в вольной борьбе. Таким образом нарушаются не только традиции международного спортивного движения, но и законы биологии. Физические преимущества трансгендеров над женщинами в спорте доказаны надежными исследованиями, но никаких выводов не делается. Иначе говоря, США, как в спорте, так и во всем остальном, имеют одни нормы для себя и другие — для тех, кто осмеливается оспаривать их правоту.