СК РФ направил в суд дело экс-главы Минобороны Украины Гриценко

Москва, 11 декабря. Следственный комитет Российской Федерации довел до суда уголовное дело экс-главы Министерства обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терроризму в РФ через прессу. Об этом сообщила в среду официальнй представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014 и 2017 годах экс-депутат Верховной рады Гриценко заявил, что россияне тоже должны нести потери, как и украинцы в Донбассе, а также призывал взрывать российские поезда с вооружением.

Кроме того, украинский политик заявлял, что на каждый взрыв автомобиля в украинской столице или Мариуполе граждане Украины обязаны отвечать подрывами транспортных средств в Москве или Таганроге.

Согласно информации СК РФ, Гриценко обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что в России экс-министру военного ведомства грозит до семи лет колонии. Гриценко будут судить заочно, поскольку на данный момент он находится на Украине. По украинскому законодательству и международному праву его экстрадиция невозможна. В ведомстве также уточнили, что Гриценко находится в международном розыске, пишет «Вечерняя Москва».