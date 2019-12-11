Малышева рассказала об опасности «гаджетов для красоты»

Москва, 11 декабря. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале разоблачила опасные косметологические устройства, которые пользуются популярностью у россиянок.

По словам ведущей, подобные «гаджеты для красоты» можно приобрести на просторах Интернета, однако они могут быть не просто бесполезными, но и опасными.

Первое показанное в студии устройство призвано убрать складки по бокам от губ до подбородка. Для этого девушке нужно сжимать губы, удерживая во рту специальную пластиковую распорку.

Врач Дмитрий Шубин отметил, что с помощью такого устройства тренируется мимическая мускулатура и круговая мышца рта. По словам ведущих, никакой пользы от такого гаджета нет, его также бессмысленно использовать в борьбе с дряблостью кожи.

Телеврачи также прошлись по помпе, которую используют для увеличения объема груди и ягодиц, отметил «ФедералПресс». Герман Гандельман и Малышева отметили, что за счет отека и гематом грудь увеличится, но спустя некоторое время эффект пышности пройдет.

Аппарат для изменения формы носа эксперты и вовсе признали опасным. Соведущий Андрей Продеус пояснил, что устройство воздействует на слизистую и носовую перегородку, а мелкая вибрация может вызвать воспаление.