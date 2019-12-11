Успенская на фоне скандала с Ротару ответила на обвинения Лозы в спонсировании ВСУ

Москва, 11 декабря. Певица Любовь Успенская на фоне скандала с Софией Ротару раскритиковала поэта-песенника Юрия Лозу, который разводит «грязь», заявляя, что исполнительница якобы платит налоги с концертов на Украине в поддержку войны.

Лоза в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал травлю в Сети певицы Софии Ротару, которую обвинили в том, что она спонсировала украинскую силовую операцию в Донбассе (так называемую «АТО»). Ранее сестра исполнительницы Лидия Хлябич заявила, что Ротару поддерживала ВСУ не только машинами и топливом, но и вареньем. В 2018 году она отказалась от выступлений в РФ, однако спустя год свое решение поменяла, после чего на нее с критикой обрушились пользователи Сети.

По словам Лозы, сама Ротару никогда не говорила о поддержке украинской армии. Он указал, что российские артисты «спонсируют войну». Среди них, по словам поэта-песенника, певица Любовь Успенская и артист Михаил Жванецкий. В своем профиле в соцсети Instagram Успенская ответила на слова Лозы.

«В защиту Софии Ротару, которую еще великий Иосиф Кобзон при жизни называл «королевой фонограммы», [я хочу сказать] он пытается очернить и унизить действительно талантливых людей», — написала Успенская.

Как заметила певица, «то, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение». Любовь Успенская также отметила, что выступает за «мир, любовь и возможность радовать людей своей музыкой». Об этом пишет «Ura.ru».

Ранее сообщалось, что король российской поп-эстрады Филипп Киркоров радушно встретил на конкурсе «Песня года» певицу Софию Ротару, на которую с критикой обрушились в России. Сын Ротару Руслан Евдокименко опроверг слухи о спонсировании певицей войны на Донбассе. По его словам, ни он, ни его мать не хотят отвечать на клевету, отмечает телеканал «360». Народный артист России Лев Лещенко назвал Софию Ротару человеком мира, пишет «ФедералПресс».