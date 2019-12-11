США хотят увеличить численность боевых кораблей до исторического максимума

Вашингтон, 11 декабря. В Военно-морских силах (ВМС) США планируют увеличить численность боевых кораблей для создания огромного флота. Об этом сообщает издание Defence News со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ВМС страны Томаса Модли.

По имеющимся данным, Вашингтон собирается увеличить морскую группировку до исторического максимума — до 355 кораблей. Такую цифру, указывает ресурс, предполагается достичь уже к 2030 году. Авторы материала напомнили, что об этом ранее заявлял в ходе предвыборной кампании 2016 года глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

По словам Модли, ВМС должны были выбивать у военного ведомства США большую долю бюджета.

«Сколько еще гиперзвукового оружия нам понадобится? А куда мы его разместим?» — отметил он в рамках служебной переписки.

Такой подход полностью совпадает с заявлениями советника американского лидера по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который указывал на серьезность подхода Трампа к наращиванию мощи морских сил.

Ранее военный журналист издания Military Watch заявил, что авианосцы Военно-морских сил Штатов наводят «страх и ужас» исключительно на оборонные расходы Вашингтона, а не на потенциальных противников. Эксперт отмечал, что эксплуатация и обслуживание соответствующих кораблей обходится американским властям слишком дорого.