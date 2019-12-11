В России предложили переименовать молочные продукты с растительными жирами

Москва, 11 декабря. Технический комитет при Росстандарте предложил переименовать продукцию, произведенную на основе молока с добавлением растительных жиров.

Глава техкомитета Аркадий Пономарев рассказал, что производители выступили с идеей исключить молокосодержащую продукцию из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности молока. По его словам, это позволит изменить регулирование обращения подобной продукции и название продуктов.

Пономарев считает, что молокосодержащим товарам нужно дать новое название и определение. Названия предлагают давать в зависимости от консистенции продукта. Например, густую продукцию следует назвать «крем», «паста», «соус», «десерт», а жидкую — «коктейль» или «напиток», пишут «Известия».

Как считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), изменения в первую очередь затронут производителей. Директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко указал, что магазины уже разделяют продукцию на ЗМЖ и БЗМЖ.

В данный момент молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. Технический регламент позволяет производителям заменить до 50% жировой базы, отметил телеканал «360». Это означает, что в состав продукта включают растительные компоненты, в том числе пальмовое, кокосовое и другие масла.