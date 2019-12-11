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Ледовые копии Кремля и храма Христа Спасителя станут частью экспозиции на Поклонной горе

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Ледовые копии Кремля и храма Христа Спасителя станут частью экспозиции на Поклонной горе

Москва, 11 декабря. Мероприятие «Ледовая Москва», на котором представят более 50 скульптур изо льда, состоится в парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января. В рамках фестиваля зимних скульптур около 150 мастеров из разных городов России и других государств представят работы посвященные великих русским достижениям.

Гостям и участникам фестиваля представят таблицу Менделеева изо льда, копию фрегата Петра I «Штандарт» и другие фигуры, которые будут являться реконструкцией важных исторических событий, сообщает РИАМО

По словам организатора Александра Ковтунца, посетители выставки должны узнать о важных событиях прошлого и настоящего России в науке, медицине, спорте, культуре, искусстве и истории. 

Сообщается, что часть работ разместится непосредственно на улице и в двух ледовых шатрах на территории парка.

Вход для всех посетителей с 11.30 до 22.30 по Москве — бесплатный. Для удобства и комфортного пребывания на территории парка будет доступен теплый шатер, если кто-то захочет согреться после прогулки среди ледяных композиций.

Напомним, фестиваль «Ледовая Москва» пройдет в пятый раз. Помимо выставки в программу мероприятия включены концерты, карнавальные шествия, спектакли, цирковые шоу и другие развлечения. 

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