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Россиян предупредили об активизации интернет-мошенников перед Новым годом

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Россиян предупредили об активизации интернет-мошенников перед Новым годом

Москва, 11 декабря. Роскачество предупредило россиян об активизации мошенников перед Новым годом, когда граждане начинают покупать подарки в Сети.

По данным контент-аналитиков «Лаборатории Касперского», в четвертом квартале процентная доля фишинговых атак на финансовый сектор возрастает примерно на 12% выше. В зоне риска  — пользователи крупных сервисов, поскольку мошенники «делают ставку» на массовость.

В частности, хакеры создают фишинговые копии популярных сайтов и через них выкачивают деньги у пользователей. Другой популярный вариант мошенничества, когда злоумышленники размещают объявления на реальных сайтах.

В Роскачестве напомнили, что ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам, а если уже кликнули, то обязательно удостоверьтесь, что попали на реальный сайт, а не его клон. Сделать это можно, изучив адрес ресурса: у фейкового сайта он будет содержать лишние символы, например, avitooo вместо avito, пишет ТАСС.

Если вы решили купить что-либо через агрегаторы объявлений, нужно внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, почитать отзывы покупателей. Дополнительную бдительность нужно проявлять, если аккаунт зарегистрирован недавно или это его первый товар.

Ни в коем случае нельзя соглашаться на предоплату, а дорогостоящие сделки стоит заключать только с теми, кто готов встретиться лично.

«Во время встречи внимательно изучите товар, и если продавец нервничает, торопится и мешает это сделать, покупку лучше не совершать», — подчеркнули в Роскачестве.

Если вы не покупаете, а продаете что-то в Сети, не стоит сообщать покупателю избыточные данные своей банковской карты, а также свои коды из СМС. Помните и о категорическом запрете привязывать чужие номера к своим картам. Нельзя также передавать товар покупателям или присланным ими курьерам, если безналичная оплата еще не прошла. Проведение транзакции нужно проверять лично со своего устройства.

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Источник: ТАСС
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