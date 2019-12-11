В Совфеде объяснили, почему Путин стал победителем на саммите в Париже

Киев мог опереться на поддержку России, Германии и Франции в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, но вместо этого поддался на давление националистов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Игорь Морозов.

Победитель

Немецкий канцлер Ангела Меркель, оценив саммит «нормандской четверки», в беседе с президентом России Владимиром Путиным назвала его победителем по итогу встречи. Об этом сообщил специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Сообщается, когда лидеры стран-участниц «нормандского формата» шли на совместную пресс-конференцию Меркель «без особой радости» сказала Путину: «Сегодня ты победитель…»

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что «пока ничья».

«Сегодня [на встрече с Путиным] были какие-то уступки, я это почувствовал… я не знаю, кто кого, — сейчас правильно быть дипломатом. Пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем — ничья», — заявил Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам «нормандского саммита».

В то же время, по словам Колесникова со ссылкой на свих собеседников, лидеры РФ и Украины говорили друг с другом «как люди из разных миров».

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украины, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. В общей сложности они длились 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Зеленский проиграл

Как отметил сенатор Игорь Морозов, позиция, которой придерживался Владимир Путин, оказалась на самом деле победной. Потому что европейские лидеры осознали, что «цветная революция» на Украине не принесла долгожданной демократии, к которой стремился украинский народ. Майдан также не принес никакой пользы Европейскому союзу, потому что до сих пор не прекращается гражданская война на Украине. При этом украинский народ живет все хуже и хуже, несмотря на всю ту помощь, которую оказала и Франция, и Германия.

«И только последовательная политика президента Путина дала возможность удержать Украину от развала и новой «цветной революции». Поэтому, думаю, что совершенно логично, что Меркель назвала Путина победителем. Именно его позиция предопределила жизнь на саммите. Поэтому Путин не оставил никаких сомнений у Меркель, что только исполнение Украиной Минских соглашений может привести страну к нормализации ситуации», — пояснил Игорь Морозов.

Комментируя нежелание президента Украины вести прямые переговоры с республиками Донбасса, Игорь Морозов заметил, что для Зеленского это приравнивается к политической смерти. Он отправился на саммит в Париж, а националисты в Киеве разбили палатки и сделали все, чтобы оказать максимальное давление на своего президента, в случае если он примет все условия, прописанные в Минских соглашениях, в частности в «формуле Штайнмайера».

«Националисты требовали не признавать ДНР и ЛНР как своих партнеров по переговорам. Поэтому, конечно, Зеленский не мог этого сделать. И совершенно понятна была его позиция. Но это позиция слабого лидера. Он проиграл, потому что у него была возможность опереться на поддержку президента Путина, Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона. Он должен был приехать и сказать веское слово в поддержку мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — заключил Игорь Морозов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. Российская Федерация не является участником вооруженного конфликта на территории Украины. Россия оказывает лишь гуманитарную помощь жителям Донбасса. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали почти 13 тысяч человек.