Москва, 11 декабря. «Новое начало» возникнет в отношениях между Москвой и Брюсселем в самое ближайшее время. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат отметил, что это «новое начало», свидетелями которого мы можем стать, будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными.

«В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях», — отмечается в заявлении дипломата.

Новый состав руководства Еврокомиссии — коллегии еврокомиссаров приступил к работе с 1 декабря. Как отметил Чижов, сейчас отношения России и Евросоюза нельзя назвать нормальными. Он объяснил, что их отравляют антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года. Об этом пишет «Газета.ru».

Россия и Евросоюз по-прежнему зависят друг от друга, считает постпред России при Евросоюзе. Он напомнил, что на долю ЕС приходится почти половина объема товарооборота России, а европейский бизнес продолжает инвестировать в экономику страны, отмечает «Вечерняя Москва».

«Несмотря ни на что, <…> россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество», — заметил Владимир Чижов.

По его словам, в Брюсселе понимают, что «друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно». Владимир Чижов назвал недальновидной политику «полузамороженного взаимодействия» между РФ и ЕС на фоне «набирающего обороты диалога» России с некоторыми странами Европы. Дипломат подчеркнул, что «без России не решить ни одной значимой международной проблемы», сообщает телеканал «360».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил во время своего ежегодного большого телеинтервью российским журналистам, что политика Евросоюза близорука, но торговые войны закончатся, а ограничения будут сняты.