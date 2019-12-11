Европейские лидеры боятся разворота России в сторону Азии, уверены в Совфеде

Руководители ЕС опасаются, что Российская Федерация может развернуться в сторону Азии и сосредоточиться на Китае, считает сенатор Владимир Джабаров.

Ранее постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов сообщал, что в ближайшие годы в отношениях между Москвой и Брюсселем может возникнуть «новое начало».

«В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал российский дипломат.

Такое мнение Чижова может быть основано на том, что с 1 декабря приступил к работе новый состав руководства Еврокомиссии — коллегии еврокомиссаров. Срок ее полномочий составляет пять лет. Постпред утверждает, что в настоящее время между РФ и ЕС есть разногласия, которые усугубляются антироссийскими санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года и не раз с тех пор расширявшимися. Простаивают и многие механизмы сотрудничества между Москвой и Брюсселем.

«Несмотря ни на что, на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота нашей страны, европейский бизнес продолжает инвестировать в ее экономику, россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество», — подчеркнул Чижов.

В то же время, по мнению дипломата, в Брюсселе постепенно осознают, что «друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно». С таким же утверждением согласен и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я выражаю робкую надежду на то, что в ближайшее время стоит ожидать улучшения отношений между Россией и ЕС, ведь, на мой взгляд, пик ухудшения наших взаимоотношений с Европейским союзом пройден. Последние 4 года и Европа медленно, шаг за шагом, разворачивается в сторону России и, как бы не хотели провокаторы, Российская Федерация — это европейская страна и Европа понимает, что без Москвы в общем-то ни один серьезный вопрос европейской политики или экономики решен быть не может. Потом мы страна евразийская, даже на нашем гербе один орел смотрит на Запад — на Европу, второй на Восток — на Азию. И я думаю, что это неплохое стремление, потому что мы никогда не отвергали наше желание с Европой жить дружно, развиваться. Более того, есть элемент ревности, Европа реально опасается, что оттолкнет от себя Россию и та полностью сосредоточится на своих отношениях с Китаем, с другими азиатскими странами», — говорит собеседник Федерального агентства новостей.

Напомним, отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вновь воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. В свою очередь Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, и России пришлось принять ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В Кремле не раз заявляли, что разговаривать с РФ на языке санкций контрпродуктивно, тем более что страна не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских договоренностей по урегулированию.

В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против Москвы.