Киев, 11 декабря. Российская компания «Газпром» в спорах с украинским «Нафтогазом» не использовала еще несколько «нестандартных козырей». Об этом сообщил руководитель правления украинской компании Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Не со всем согласен, но всегда полезно знать мнение «с той стороны», — так прокомментировал он статью одного из российских СМИ.

По словам Коболева, у российской стороны есть «несколько нестандартных козырей», по этой причине праздновать победу пока рано. Впрочем, он не рассказал, что это за козыри, сообщает радио Sputnik.

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский заявил ранее, что на двусторонней встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на парижском саммите удалось разблокировать вопрос, связанный с транзитом голубого топлива из РФ. При этом Коболев заявлял, что Киев и Москва не достигли договоренностей по газу на прошедших переговорах.

Соглашение на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) продолжают консультации о транзите российского газа в ЕС через украинскую территорию. Диалог осложняют судебные споры между двумя компаниями.