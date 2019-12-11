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Сериал «Слуга народа» с Зеленским впервые покажут на российском ТВ

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Сериал «Слуга народа» с Зеленским впервые покажут на российском ТВ

Москва, 11 декабря. Развлекательный канал ТНТ впервые на российском телевидении начнет показ комедийного сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что в среду, 11 декабря, ТНТ покажет первую серию «Слуги народа» с украинским лидером в главной роли, сообщает «Царьград».

«Оригинальная сатира на современную политику и отношения народа и власти на Украине», — следует из сообщения пресс-службы.

Сериал «Слуга народа» с Зеленским впервые покажут на российском ТВ

Согласно сюжету, ключевой персонаж — учитель истории Василий Петрович Голобородько настолько озлоблен из-за всего, что происходит вокруг — коррупция, кумовство, что в какой-то момент грозится главе государства устроить жизнь простого учителя, а простому педагогу позволить жить так, как живет президент, напоминает НСН.

Автор сериала — студия «Квартал 95». Первый эпизод сериала на украинском канале «1+1» прошел с долей 26% по аудитории 18-54 и стал абсолютным лидером рейтинга. Кроме того, сериал был приобретен стриминговой корпорацией Netflix под названием Servant of the People, сообщает «Газета.Ru».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому велосипед, перепутав его с героем комедийного сериала «Слуга народа».

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