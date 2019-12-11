Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибра» в Черном море

Москва, 11 декабря. Фрегат ВМФ России «Адмирал Эссен» выполнил ракетные стрельбы из крылатых ракет «Калибр» в рамках учений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Соответствующие кадры запуска опубликовал телеканал «Звезда».

Как заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана второго ранга Алексей Рулев, крылатая ракета поразила береговую цель, которая расположена на расстоянии порядка 140 морских миль или более 250 километров. По его словам, сверхзвуковые истребители отслеживали траекторию полета «Калибра», а попадание в цель зафиксировали с помощью беспилотников. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам Рулева, это была вторая стрельба «Калибром», выполненная экипажами новых фрегатов Черноморского флота. Так, в августе минувшего года «Адмирал Григорович» поразил «Калибром» имитатор корабля условного противника, отмечает «Взгляд».

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить количество боевых кораблей, оснащенных ракетами «Калибр» и «Циркон». По его словам, также необходимо расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), роботизированных комплексов и оружия, «основанного на новых физических принципах».

В конце ноября сообщалось, что второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» успешно выполнил испытательные пуски ракет «Калибр» и «Оникс». По информации пресс-службы Северного флота, в рамках заводских ходовых испытаний были выпущены ракеты, которые поразили мишени. Как напоминает «Газета.ru», в России собираются разработать сухопутный вариант корабельной крылатой ракеты «Калибр-М».