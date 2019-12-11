Новый раунд переговоров «астанинской тройки» может пройти в марте

Нур-Султан, 11 декабря. Новый раунд переговоров по Сирии в «астанинском» формате может пройти весной 2020 года.

«Предварительно в марте», — заявил РИА Новости источник в одной из делегаций встречи в Нур-Султане.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари в свою очередь заявил журналистам, что дата следующей встречи по Сирии еще не утверждена, но она будет предусмотрена в финальном коммюнике.

Как сообщалось ранее, 14-й, раунд переговоров по Сирии в «астанинском» формате открылся в Нур-Султане во вторник, 10 декабря, и продолжается в среду. В нем принимают участие делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, — а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. Кроме того, в переговорах в качестве наблюдателей принимает участие делегация ООН во главе со спецпосланником генсекретаря по Сирии Гейром Педерсеном.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Переговоры в «астанинском формате» ведутся с 2017 года. В январе минувшего года в Сочи прошел Конгресс сирийского нацдиалога. Его главным результатом стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

Журналисты Федерального агентства новостей представили несколько публикаций большого расследования по Сирии. Они доказали причастность США к созданию и продвижению ИГ1, получив свидетельские показания, подтверждающие, что Вашингтон спонсировал, тренировал и снабжал исламистов оружием. В виде одной из частей ФАН выпустил спецматериал «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»1, рассказывающий о взаимном сотрудничестве государства и экстремистской группировки.

В другой части из серии расследований о ситуации в Сирии ФАН рассказал о действиях России в противостоянии боевикам, незаконно оккупировавшим арабское государство. В публикации «Как русские заставили ИГИЛ1 бояться» редакция представила свидетельства того, как именно россияне боролись с террористами ИГ, курдскими радикалами и другими экстремистами на территории страны.

В первой части расследования представлены доказательства связей журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством». По информации источников ФАН, публикации его материалов о действиях России в Сирии спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.