Саратов, 11 декабря. Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, подозреваемого в вооруженном нападении на двух сотрудников полиции, одному из которых в результате потребовалась операция. Об этом в среду сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Согласно версии следствия, двое сотрудников правоохранительных органов накануне прибыли домой к 48-летнему жителю населенного пункта в Балтайском районе, однако мужчина, увидев полицейских, напал на них с ножом.

«Сотрудник полиции, получивший ранение, госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведено оперативное вмешательство. Следователями СК подозреваемый задержан», — следует из сообщения ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.