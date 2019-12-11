Минтруд РФ напомнил госслужащим о запрете брать подарки у подчиненных

Москва, 11 декабря. Государственным служащим запрещено брать подарки у подчиненных, в том числе в нерабочее время. Об этом проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты России.

«Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета», — отметили в министерстве.

В сообщении указывается, что госслужащим лучше отказаться от получения услуг и имущества, так как «получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено». В Минтруде РФ рекомендовали также распространить среди государственных служащих данные нормы этического характера. Это, согласно заявлению ведомства, необходимо для противодействия коррупции.

Кроме того, госслужащим напомнили, что они не могут принимать подарки, однако исключения касаются тех презентов, которые были получены на официальных мероприятиях. Если соответствующий запрет будет нарушен, то госслужащий может быть уволен. В том случае, если подарок расценят как вятку, последует уголовная ответственность. Соответствующие нормы указаны в положениях антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ.

«Положения <...> содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных обязанностей», — объяснили в министерстве.

Эксперты компании Nielsen рассказали, что россияне собираются потратить на новогодние подарки для себя вдвое больше, чем для своих возлюбленных. На себя россияне готовы тратить более 10 000 рублей, а на любимых — 5 900 рублей. В качестве подарка для самого себя россияне выбирают новую одежду, обувь и аксессуары (26%), электронные гаджеты (14%), бытовую технику (10%), товары для дома и интерьера (10%) и украшения (9%).